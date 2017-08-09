Дэвид Леттерман возвращается на телевидение

2017-08-09 10:31 | www.oxu.az | 4

Американский ведущий Дэвид Леттерман возвращается на телевидение, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Два года назад Леттерман покинул передачу The Late Show на канале CBS. Теперь он проведет новое ток-шоу для онлайн-сервиса Netflix.

Название передачи и список гостей пока неизвестны. Будет отснято шесть часовых эпизодов. Их премьера состоится в 2018 году. В эфир они выйдут в записи (в отличие от The Late Show).

В новой программе Леттерман будет работать как в студии, так и за ее пределами.

В Netflix ведущего назвали «настоящей телевизионной иконой». За время своей многолетней карьеры он провел более 6 тыс. выпусков Late Night на NBC и The Late Show на CBS.

A.C.

