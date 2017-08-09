В следующем месяце цены на квартиры повысятся

2017-08-09 10:37 | www.oxu.az | 4

«В настоящее время в связи с началом летнего сезона и периода отпусков на рынке жилья в Баку наблюдается относительное спокойствие».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил гендиректор консалтинговой группы MBA Group, эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По словам Н.Ибрагимова, снижение активности на рынке повлияло на цены:

«Вообще, в июне на рынке недвижимости наблюдался спад на 0.6%. За месяц на рынке вторичного жилья спад цен составил 7%, на рынке нового жилья – 1%, цены на рынке жилья, можно сказать, остались стабильными».

Эксперт заявил, что большинство покупателей на рынке жилья ждут осени:

«Обычно активность на рынке начинается в конце августа – начале сентября. Повышение активности на рынке, само собой, приведет к росту цен».

Л.А.

