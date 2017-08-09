В мире может начаться новый финансовый кризис

2017-08-09 10:42 | www.oxu.az | 4

В июне задолженность по кредитным картам в США превысила один триллион долларов, побив предыдущий рекорд, зафиксированный перед экономическим кризисом 2008 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшие кредиторы, включая Citigroup и JPMorgan Chase, стремятся увеличить численность держателей карт, отмечает агентство.

В банках уверены, что в отличие от предыдущего кризиса на этот раз все закончится благополучно. Но агентство напоминает, что в 2008 году падение цен на жилье в США привело к глобальному финансовому кризису. После роста уровня безработицы до 10 процентов, банки в течение двух следующих лет списали более 100 миллиардов долларов кредитов по кредитным картам, отмечает Bloomberg.

В июне председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен заявила, что нового экономического кризиса «на нашем веку» не произойдет. По ее словам, финансовая система страны сейчас более устойчивая и безопасная, чем перед крахом 2008 года.

По мнению американского инвестора, владельца Rogers Holdings Джима Роджерса, глобальный экономический кризис начнется в 2018 году, возможно, даже в конце 2017 года.

Э.Ш.

