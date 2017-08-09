TANAP 91 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak

2017-08-09 10:49 | www.trend.az | 1

TANAP’tan yapılan yazılı açılamada, projesinin sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında KOP bölge kalkınma idaresi ile protokol imzaladığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu idafeler yer aldı : “Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılacak doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında destekleme kararı aldığı projeler için Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalandı”

Protokol TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. Genel Müdürü Saltuk Düzyol ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı arasında imzalandı

TANAP, 1850 kilometrelik güzergâhı üzerinde bulunan il, ilçe ve köylerin sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı -SEIP- uygulamakta olup söz konusu program kapsamında imzaladığı protokollerle kamusal projelere verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda 07 Ağustos 2017 tarihinde TANAP ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerine bağlı

91 köyün içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik tesislerin yapımı Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat İl Özel İdareleri tarafından TANAP’ın sağlayacağı fon desteği ile gerçekleştirilecektir.

İmza töreninde konuşan TANAP Doğalgaz İletim A.Ş Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Projesi’nin Türkiye'ye katma değer sağlayan bir proje olduğunu belirterek: “Projemiz kapsamında uyguladığımız Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları ile sürdürülebilir, bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeler gerçekleştirmeyi hedefledik. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile imzalanan bu protokolle bir hedefimizi daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Protokolün Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerimize bağlı 91 köyümüze hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise yaptığı konuşmada “KOP’un görev alanında bulunan Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerimize bağlı 91 köyün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına ilişkin sağladığı fon desteği için TANAP’a teşekkür ederim.” dedi.

Protokol kapsamında TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın kullanımına tahsis edilecek ödenek tutarı 15,4 Milyon TL olup, fonun bir yıl içerisinde kullandırılması planlanmaktadır.