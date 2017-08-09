Температура воздуха в Баку была на 4 градуса выше климатической нормы

2017-08-09 10:57 | www.apa.az | 4

В последние дни в Баку наблюдается температура выше климатической нормы.

Как сообщила АПА заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Гюльшад Мамедова, 8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха была на 4 градуса выше климатической нормы.

По ее словам, сегодня тоже ожидается, что температура будет выше климатической нормы: «Несмотря на то, что температура превышает климатическую норму, пока аномальных процессов не наблюдается. Рекорд в связи с высокой температурой до сегодняшнего дня обновлен не был. В 2015-2016 годах также наблюдалась такая жара. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 40-41 градусов. Сегодня температура воздуха в Баку составит 35-40° тепла, местами 42°, в районах 42-43°, в Нахчыване и районах Центрального Арана 42-43°, в горных и предгорных районах 30-34° тепла. Если сегодня в Баку будет 42°, то рекорд может быть обновлен».