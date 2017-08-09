Состоится премьера фильма с участием азербайджанских и турецких актеров – ФОТО
2017-08-09 10:54 | www.oxu.az | 4
Скоро на экраны выйдет фильм «Yanlış anlama», в котором снялись как азербайджанские, так и турецкие актеры.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, в фильме снялись такие актеры, как Шевкет Чорух, Бахадыр Эфе, Дуйгу Караджа, Ислам Мехралиев, Фарда Амин, Парвин Абыева, Пелин Сонмез и другие.
Режиссер фильма Улаш Джихан Шимшек, автор сценария – Айберк Чынар.
По сюжету, азербайджанская и турецкая семья проводят вместе 10 дней. В фильме показываются приключения, причиной которых становятся ошибки, вызванные как сходством, так и отличием двух языков.
Съемки велись в Стамбуле, Балате и Баку.
Премьера фильма в турецких и азербайджанских кинотеатрах состоится в один день – 27 октября.