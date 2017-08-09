Министерство оштрафовало владельца известного ресторана на 57 тысяч

2017-08-09 11:00 | www.oxu.az | 4

На «Горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов от жительницы Бинагадинского района Инны Кузнецовой поступила жалоба о том, что на территории ресторана Bulaq в Бинагадинском районе Баку срубают деревья.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов.

Сотрудники министерства сразу провели расследование на месте. В ходе осмотра территории было обнаружено 67 срубленных эльдарских сосен и два пня.

По факту в отношении владельца ресторана Bulaq Э.Гулиева был составлен акт, и за намеренное уничтожение 69 деревьев его оштрафовали на 57 360 манатов.

Собранные материалы были направлены В Генпрокуратуру Азербайджанской Республики для дачи вопросу правовой оценки и принятия самых серьезных мер в отношении виновных лиц.

Э.А.

