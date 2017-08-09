В Баку состоится заключительный этап международного конкурса «Кубок моря-2017»

2017-08-09 11:11 | www.apa.az | 6

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» в соответствии с программой 9 августа выйдут в море для выполнения заключительного эпизода - «Состязание по морской подготовке».

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» в соответствии с программой 9 августа выйдут в море для выполнения заключительного эпизода «Состязание по морской подготовке».

По условиям соревнований экипажи выполнят упражнения по постановке корабля на якорь и бочку.