Сегодня в Азербайджане может быть зарегистрирована рекордная жара

2017-08-09 11:04 | www.oxu.az | 4

В последние дни в Баку температура воздуха превышает климатическую норму.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 8 августа температура в Баку и на Абшеронском полуострове превысила климатическую норму на 4 градуса.

Г.Мамедова заявила, что сегодня температура воздуха также должна превысить климатическую норму: «Несмотря на то, что температура превышает климатическую норму, пока аномальных процессов не наблюдается. Рекорд в связи с высокой температурой до сегодняшнего дня обновлен не был. В 2015-2016 годах также наблюдалась такая жара. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 40-41 градусов. Сегодня температура воздуха в Баку составит 35-40° тепла, местами 42°, в районах 42-43°, в Нахчыване и районах Центрального Арана 42-43°, в горных и предгорных районах 30-34° тепла. Если сегодня в Баку будет 42°, то рекорд может быть обновлен».

A.M.

