Викторию Бекхэм назвали «иконой анорексии» – ФОТО

2017-08-09 11:06 | www.oxu.az | 4

43-летняя Виктория Бекхэм намерена судиться с представителями одного из кафе в английском Тайнсайде. Всему виной — реклама, которая недавно появилась у компании. На минивэн, на фоне которого сфотографировался менеджер заведения, наклеили довольно странный постер: карикатурно нарисованное изображение худой и неприглядной девушки с подписью «Виктория Бекхэм» и «икона анорексии». Все это — рядом с логотипом пиццы.

«Наша пицца тоньше Виктории Бекхэм», - гласит слоган.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Представители Виктории возмущены, что заведение позволило себе такую рекламу. По их мнению, это прямое оскорбление как самой Виктории, так и других худых девушек. Бекхэм намерена судиться за свое честное имя, потому что не позволит недвусмысленные шутки относительно себя и собственной внешности.

«Это портит репутацию Виктории, это абсолютное неуважение», - заявляет представитель знаменитости.

У менеджера заведения нашлось, что ответить на обвинения со стороны Виктории. Он уверяет, что их компания не планировала кого-то оскорбить или обидеть.

«Мы хотели людям дать понять, что проблемы с нарушением питания — это очень серьезно, но мы не хотели сильно акцентировать внимание на людях, страдающих этой проблемой... Мы хотели бы, что наши посетители воспринимали эту рекламу в контексте... Анорексия и все, что с этим связано, — это серьезно»,- поведал менеджер Fish and Chips.

Но эта реклама не понравилась не только Виктории, но и одной из общественных организаций, которая убеждена, что такое пренебрежительное отношение недопустимо со стороны кафе-магазина.

«Они рискуют довести все до того, что люди, напротив, обидятся. Они могут подумать, что их оскорбляют, а не заманивают на вкусную пиццу»,- поведал один из блогеров в сети.

Чем закончится эта история, пока неизвестно. Будем надеяться, что дело удастся решить до похода в суд.

Отметим, что Викторию неоднократно обвиняли в излишней худобе и в том, что она своим примером пропагандирует анорексию. Более того, на одном из показов своей коллекции одежды Бекхэм выбрала в качестве манекенщиц очень и очень худых девушек, что вызвало гнев поклонников дизайнера. Но Виктория на это не обратила внимания:

«Люди в социальных сетях часто жестоки. Жаль, что они так себя ведут»,-заявила в одном из интервью модельер.

A.C.

