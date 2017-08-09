Завершился визит президента Туркменистана в Азербайджан

2017-08-09 11:25 | www.apa.az | 4

В среду завершился официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан.

Как сообщает АПА, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Туркменистана и Азербайджана, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Гурбангулы Бердымухамедова провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.