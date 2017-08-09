В Баку 17 детей получили солнечный удар, 41 человек был доставлен в больницу

2017-08-09 11:32 | www.apa.az | 6

Как сообщил АПА заместитель главного врача по госпитальной работе Мурад Мирзазаде, 41 человек из обратившихся в связи с солнечным ударом был доставлен в больницу. Заместитель главврача отметил, что они были выписаны после оказания медицинской помощи: «17 детей получили солнечный удар. Случаев смерти в результате солнечного удара зарегистрировано не было».

М. Мирзазаде подчеркнул, что по сравнению с прошлым в этом году роста числа такого рода случаев зафиксировано не было. По его словам, в числе обратившихся в связи с солнечным ударом по сравнению с прошлыми годами серьезного роста не наблюдается.