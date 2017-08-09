Предвыборный штаб Трампа передал в Сенат документы по делу о вмешательстве России в американские выборы

2017-08-09 11:55 | www.apa.az | 6

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа начал передавать запрашиваемые Сенатом документы по делу о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство Блумберг, предвыборный штаб и его бывший руководитель Пол Манафорт, а также сын американского лидера Дональд Трамп-младший передали соответствующие документы Комитету Сената по разведке.

Штаб 4 августа передал 20 тысяч страниц документов, Манафорт — около 400 страниц. Трамп-младший 4 августа представил 250 страниц.

Напомним, соответствующие комитеты обеих палат Конгресса США ведут расследование относительно вмешательства России в американские выборы, а также связей команды Трампа с Москвой. Назначенный Министерством юстиции США специальный прокурор Роберт Мюллер также продолжает вести аналогичное расследование.



