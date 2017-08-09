МЭПР: На оползневых участках Зых и Масазыр наблюдается активность

2017-08-09 12:01 | www.apa.az | 6

Как сообщил АПА начальник экспедиционного отряда геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Рафиг Гасанов, в Зыхе, а также на территории «Озеро Зяли» в Масазыре в динамике оползневых процессов наблюдается относительная активность.

По словам начальника отряда, оползневые процессы на этих территориях активизировались из-за техногенных факторов.

Р. Гасанов отметил, что на других оползневых участках Баку и Абшеронского полуострова ситуация стабильная.