Азербайджанский «вор в законе» арестован в России – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-09 11:34 | www.oxu.az | 4

56-летний азербайджанский криминальный авторитет Юнис Назаров, известный как «Лоту Юнус», арестован в российском Ульяновске.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, он обвиняется в нарушении миграционных правил.

Сообщается, что Юнис Назаров 15 дней жил в этом городе и не был нигде зарегистрирован. Лоту Юнус вчера предстал перед судом. По решению суда, в течение трех дней он должен покинуть Россию.

Как сообщили в Главном управлении полиции города Ульяновск, в случае повторного задержания на территории России Лоту Юнус будет депортирован из России.

Лоту Юнус сообщил следователям, что является гражданином Азербайджана, нигде не работает и имеет авторитет в криминальном мире. На вопрос, зачем он приехал, Ю.Назаров сказал, что он отдыхает в России и вернется в Азербайджан или Дагестан.

10:48

Азербайджанский криминальный авторитет Юнис Назаров, известный как «Лоту Юнис», арестован сотрудниками российских правоохранительных органов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, точная причина задержания не разглашается. Но известно, что Ю.Назарова экстрадируют в Азербайджан.

А.М.

