Погода в Азербайджане изменится

2017-08-09 12:24 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства, 10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-28°, днем 32-37°, в Баку ночью 26-28°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-80%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 27-28°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 28-29°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 29-30° тепла.

Что касается предупреждения, после продолжающейся несколько дней знойной погоды 10-11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура воздуха по сравнению с прошлыми днями понизится на 3-5 градуса.

В районах Азербайджана 10 августа осадков не ожидается, но утром местами будут грозы, пойдет дождь. Подует временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 17-22°, днем 27-32° тепла.