Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев

2017-08-09 11:39 | www.oxu.az | 4

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев 2017 года. Первое место пятый раз подряд занимает Келвин Харрис, который заработал в отчетный период 48,5 млн долларов США.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

На второй строчке – Tiësto (39 млн), на третьей – дуэт The Chainsmokers, в состав которого входят Эндрю Таггарт и Алекс Полл (38 млн).

Далее следует Сонни Джон Мур, более известный как Skrillex (30 млн).

Пятая позиция досталась Стиву Аоки (29,5 млн), шестая – Томасу Уэсли Пентцу, который работает под псевдонимом Diplo (28,5 млн).

Дэвид Гетта оказался на седьмом месте (25 млн), а Marshmello, чье настоящее имя неизвестно, занимает восьмую строчку (21 млн).

Замыкают первую десятку Мартин Гаррикс (19,5 млн) и Антон Заславский, известный как Zedd (19 млн).

A.C.

