Сбитые внуком Али Гасанова пешеходы отправлены в Турцию

2017-08-09 11:44 | www.oxu.az | 6

Граждане Турции Муталлиб Текиш и его супруга Сонгул Текиш, пострадавшие во время аварии с участием Mercedes-Gelandewagen на проспекте Гейдара Алиева 3 августа, госпитализированы.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявила врач больницы, в которую изначально были доставлены пострадавшие, Лала Шекерова.

По словам Л.Шакаровой, два дня назад они по собственному желанию были направлены в оздоровительный центр Белек в Анкаре.

Э.А.

