Объявлен прием новых проектов в инкубационную программу Barama (ФОТО)

2017-08-09 11:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom при поддержке PASHA Bank объявляет вторую инкубационную программу для стартапов. Как говорится в сообщении мобильного оператора, распространенного в среду, в рамках инкубационной программы Barama, стартапы смогут реализовать проекты своей мечты. Цель программы заключается в оказании помощи молодым предпринимателям, а также в стимулировании их бизнеса посредством различных ресурсов поддержки и услуг.

В инкубационную программу, которая продлится 6 месяцев, принимаются, в основном, проекты на темы ИТ и инновационные ИТ-решения в сельском хозяйстве, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект.

Отбор в инкубационную программу состоит из двух этапов. На первом этапе будут оценены проекты, прошедшие регистрацию. На втором этапе отобранные команды представят свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций. До 10 команд, успешно прошедших этот этап, получат шанс реализовать свои проекты в Центре инноваций и предпринимательства Barama.

Желающие принять участие в инкубационной программе должны пополнить баланс своего номера Azercell на 50 манатов. Средства, начисленные на счет, принадлежат участнику. В команде должны быть 2 или более члена-учредителя. Они могут зарегистрировать свои проекты онлайн на официальном веб-сайте Центра инноваций и предпринимательства Barama или с помощью нижеследующей ссылки до 15 сентября: goo.gl/1nxuJ1

Центр инноваций и предпринимательства Barama, являющийся бизнес-инкубатором, предоставляет владельцам бизнеса многочисленные полезные преимущества. Здесь для стартапов созданы все условия, полностью поддерживающие бизнес: менторская поддержка участникам, сетевая деятельность, возможность выхода на инвесторов и т.п. В то же время, специалисты из Azercell и PASHA Bank предоставляют стартапам финансовый консалтинг, а также проводят тренинги и мастер-классы. В распоряжение участников программы предоставлены созданная в центре виртуальная библиотека, а также офис с высокоскоростным интернетом, оснащенный всем необходимым оборудованием для реализации проекта. Кроме того, членам команды предоставляются бесплатные номера Azercell и кредитный лимит в размере 50 манатов в месяц.

А самое главное это то, что в конце инкубационной программы самым успешным участникам может представиться шанс подписать с Azercell контракт на сумму в 5000 манатов. Поэтому мы приглашаем молодые стартапы воспользоваться возможностями, созданными Центром инноваций и предпринимательства Barama и построить свой бизнес, воплотив свои мечты в реальность.

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Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.