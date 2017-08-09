МВД распространило информацию в связи с ДТП в Новханы, в результате которого погибли двое детей

2017-08-09 12:40 | www.apa.az | 4

МВД распространило информацию в связи с ДТП в поселке Новханы, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ведомства, 8 августа около 20.00 автомобиль «ВАЗ 2106», за рулем которого находился житель поселка Мехман Сеидов, столкнулся с автомобилями марки «Мерседес», которыми управляли житель города Баку Эльчин Гасымов и уроженец Губадлинского района Надир Гасангулиев.

В результате аварии пассажиры управляемого М.Сеидовым автомобиля малолетние Гюльчохра и Мехрам скончались на месте происшествия.

Сам водитель «ВАЗ 2106» и другой его пассажир, водитель автомобиля «Мерседес» Н.Гасангулиев и 2 его пассажира, а также водитель другого «Мерседеса» Э.Гасымов и 1 его пассажир госпитализированы.

По факту ведется расследование.