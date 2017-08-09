В Баку растет число случаев солнечного удара

2017-08-09 11:48 | www.oxu.az | 4

С 1 июня по сегодняшний день в станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило 93 обращения в связи с солнечным ударом.

Как передает Oxu.Az, заместитель главного врача по оперативной и госпитальной работе станции Мурад Мирзазаде сообщил АПА, что 41 человек из обратившихся в связи с солнечным ударом был доставлен в больницу.

Заместитель главврача отметил, что они были выписаны после оказания амбулаторной помощи:

«17 детей получили солнечный удар. Но случаев смерти в результате солнечного удара зарегистрировано не было».

М. Мирзазаде подчеркнул, что по сравнению с прошлым в этом году роста числа такого рода случаев зафиксировано не было.

По его словам, число обратившихся в связи с солнечным ударом по сравнению с прошлыми годами одинаково, серьезного роста не наблюдается.

A.M.

