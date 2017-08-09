Афет Тельмангызы: Я покинула Space по собственному желанию
2017-08-09 11:53 | www.oxu.az | 4
Тележурналистка Афет Тельмангызы покинула телеканал Space.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, группа бывших сотрудников ANS постепенно покидает Space.
По информации, Афет поздно вернулась из отпуска и была наказана руководством телеканала, после чего приняла решение уйти.
Представитель телеканала Камиль Шахвердиев подтвердил данный факт. Он заявил, что Афет Тельмангызы написала заявление об увольнении.
Сотрудник Oxu.Az связался с самой Афет Тельмангызы.
«Я покинула Space по собственному желанию», - заявила журналистка.