Афет Тельмангызы: Я покинула Space по собственному желанию

2017-08-09 11:53 | www.oxu.az | 4

Тележурналистка Афет Тельмангызы покинула телеканал Space.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, группа бывших сотрудников ANS постепенно покидает Space.

По информации, Афет поздно вернулась из отпуска и была наказана руководством телеканала, после чего приняла решение уйти.

Представитель телеканала Камиль Шахвердиев подтвердил данный факт. Он заявил, что Афет Тельмангызы написала заявление об увольнении.

Сотрудник Oxu.Az связался с самой Афет Тельмангызы.

«Я покинула Space по собственному желанию», - заявила журналистка.

А.С.

