Завершился официальный визит президента Туркменистана в Азербайджан (ФОТО)

2017-08-09 11:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду завершился официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.