Первый человек в истории, прыгнувший с вершины горы Уаскаран – ВИДЕО

2017-08-09 11:58 | www.oxu.az | 4

Российский альпинист Валерий Розов стал первым человеком в истории, совершившим бейс-прыжок с вершины горы Уаскаран в Перу, высота которой составляет 6768 метров над уровнем моря.

Как передает Oxu.Az, прыжок россиянина с вершины Уаскарана стал рекордным для Южной Америки.

Розову потребовалось пять дней, чтобы подняться на гору. Южная вершина известна своими ледовыми обвалами и снежными лавинами, поэтому большую часть восхождения россиянин проводил в ночное время, когда лёд застывает. Розов совершил прыжок на 50 метров ниже самой высшей точки горы и приземлился на высоте 4800 метров, пролетев 2000 метров и проведя в полёте полторы минуты.

Розов совершил этот бейс-прыжок в рамках проекта «Семь вершин мира», суть которого заключается в том, чтобы прыгнуть с самых высоких точек мира, пригодных для подобного рода прыжков.

«Идея проекта появилась сразу после прыжка с горы Килиманджаро в 2015 году. Таким образом, я продолжаю развивать свою идею о бейс-прыжках с высших возможных точек на всех континентах. Каждый мой прыжок – это в первую очередь вызов самому себе», - пояснил альпинист.

В 2009 году Розов совершил прыжок с Эльбруса в Европе (4650 метров), в 2010 году – с вершины горы Ульветанна в Антарктиде (2650), в 2015 – с Килиманджаро в Африке (5460). В 2015 году он установил мировой рекорд по высоте бейс-прыжка, совершив попытку с отметки 7700 метров с самой высокой вершины Азии – Чо-Ойю. Розову осталось прыгнуть с самых высоких вершин Австралии и Северной Америки.

Розов родился 26 декабря 1964 года. Он является двукратным чемпионом мира по парашютному спорту, победителем чемпионата Европы и Кубка мира, чемпионом России по альпинизму, действующим рекордсменом мира по парашютному спорту.

Э.А.

