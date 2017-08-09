В Баку состоится заключительный этап международного конкурса «Кубок моря-2017»

2017-08-09 11:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку состоится заключительный этап международного конкурса "Кубок моря-2017", говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017», согласно программе, сегодня выйдут в море для выполнения заключительного эпизода - «Состязание по морской подготовке».

По условиям соревнований экипажи выполнят упражнения по постановке судна на якорь и бочку.

(Текст: Кямаля Сеидова)