Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den flaş bayram tatili açıklaması

2017-08-09 13:01 | www.trend.az | 0

Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den son dakika 'Bayram Tatili' açıklaması! Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili olarak, "Türkiye'de tatilden çok çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın arefe öncesine gelmesi nedeniyle turizmciler 6 ya da 10 gün tatil olmasını talep ediyor.