Список самых результативных футболистов азербайджанской лиги
2017-08-09 12:07 | www.oxu.az | 3
Профессиональная футбольная лига накануне 26-го чемпионата Азербайджана, который стартует 11 августа, составила список самых результативных футболистов.Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в список включены футболисты, забившие 50 и более голов в 25 предыдущих чемпионатах. До сегодняшнего чемпионата это удалось 34 игрокам. Из них 10 человек побили планку в 100 голов. Список, в котором не учтены аннулированные голы и голы, забитые в неоконченных матчах, возглавляет Hазим Алиев. В активе лучшего бомбардира чемпионата Азербайджана - 183 голов. Мушвиг Гусейнов с 125 голами на второй позиции в списке, Ровшан Ахмедов с 116 мячами занял 3-ю позицию. Среди футболистов, забивших более 50 голов, есть два легионера. Это Бадри Кварацхелия с 72 голами и Георгий Адамия с 61 мячом. 1. Назим Алиев 183 2. Мушвиг Гусейнов 125 3. Ровшан Ахмедов 116 4-5. Гурбан Гурбанов 115 Самир Алекперов 115 6. Алай Бахрамов 108 7. Надир Набиев 103 8-9. Хагани Мамедов 102 Вадим Васильев 102 10. Кянан Каримов 101 11. Муса Гурбанов 94 12. Фазил Парваров 89 13. Самир Мусаев 88 14-15. Фаррух Исмайлов 85 Имамяр Сулейманов 85 16. Самир Алиев 84 17. Исмаил Мамедов 76 18. Ильхам Мамедов 74 19. Азер Исаев 73 20. Паша Алиев 72 21. Бадри Кварацхелия 71 22. Заур Рамазанов 70 23. Юнис Гусейнов 66 24-25. Видади Рзаев 65 Махир Алиев 65 26-28. Махмуд Гурбанов 61 Рамиз Мамедов 61 Георгий Адамия 61 29. Рашад Абдуллаев 58 30. Гасан Абдуллаев 51 31-34. Вагиф Джавадов 50 Вугар Гамбаров 50 Мехман Бахышов 50 Йалчын Багиров 50 Э.А.