Синоптики обещают ветер и дождь

2017-08-09 12:23 | www.oxu.az | 6

В четверг, 10 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура на Абшеронском полуострове составит 25-28, днем 32-37, в Баку ночью 26-28, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 27-28, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 28-29, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 29-30 градусов тепла.

В районах Азербайджана 10 августа в основном осадков не ожидается, однако утром и днем местами возможны грозы, дожди, которые в отдельных местах Большого Кавказа могут перейти в ливни. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40, в горах ночью 17-22, днем 27-32 градуса тепла.

A.M.

