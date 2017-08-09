Мониторинг на линии соприкосновения войск прошел без инцидентов

2017-08-09 13:37 | www.apa.az | 4

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 9 августа 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении вблизи села Сарыджалы Агдамского района был проведен мониторинг.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг прошел без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер.