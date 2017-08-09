Площадь лесных пожаров на российском Дальнем Востоке увеличилась за сутки более чем в 300 раз

2017-08-09 12:30 | www.oxu.az | 4

В лесах Дальнего Востока за сутки произошло более 40 новых пожаров, площадь возгорания увеличилась более чем в 300 раз.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Дождь.

В пресс-службе департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу отмечают, что за прошедшие сутки с учетом предыдущих пожаров на Дальнем Востоке было зафиксировано 102 возгорания. Из них 97 пожаров произошли в Якутии, еще два — в Чукотском округе и три — в Хабаровском крае.

Огонь распространился за сутки на площади территорией 207,5 тысяч гектаров, из которых 206, 3 гектара — площадь лесных пожаров в Якутии.

К утру 9 августа им удалось потушить 10 пожаров в Якутии и локализовать в регионе 16 возгораний.

Накануне департамент сообщал о 65 очагах пожаров. Из них два приходились на Национальный природный парк «Ленские столбы». Огонь за сутки прошел по территории площадью 676 гектаров.

Как сообщает пресс-служба, с начала пожароопасного периода в этом году на территории региона произошел 1761 лесной пожар на площади более 1,7 миллиона гектаров.

И.Ф.