Нефтяная корзина ОПЕК подорожала

2017-08-09 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК восьмого августа составила 50,49 доллара за баррель, что на 0,45 доллара больше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ), Merey (Венесуэла) и Zafiro (Экваториальная Гвинея).

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к слабому росту.

По состоянию на 12:32, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04 процента — до 52,16 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,12 процента — до 49,23 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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