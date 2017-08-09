Моуриньо подарил свою медаль ребенку– ВИДЕО

2017-08-09 12:44 | www.oxu.az | 7

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения в матче за Суперкубок УЕФА подарил незнакомому ребёнку свою медаль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

«Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Я увидел ребёнка в футболке «Манчестер Юнайтед» и отдал ему эту медаль. Я не знаю, откуда он, но для него это память на всю жизнь», - приводит издание Metro слова Моуриньо.

Напомним, что в матче за Суперкубок УЕФА мадридский «Реал» с минимальным счётом переиграл «Манчестер Юнайтед» — 2:1. В команде Зинедина Зидана отличились Каземиро и Иско. В команде Жозе Моуринью гол забил Лукаку.