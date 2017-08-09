Тяжелое ДТП на Абшероне: погибли двое детей – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-09 12:50 | www.oxu.az | 4

МВД распространило информацию в связи с ДТП в поселке Новханы, в результате которого погибли два человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА со ссылкой на сайт ведомства, 8 августа около 20.00 автомобиль «ВАЗ 2106», за рулем которого находился житель поселка Мехман Сеидов, столкнулся с автомобилями марки «Мерседес», которыми управляли житель города Баку Эльчин Гасымов и уроженец Губадлинского района Надир Гасангулиев.

В результате аварии пассажиры управляемого М.Сеидовым автомобиля - малолетние Гюльчохра и Мехрам скончались на месте происшествия.

Сам водитель и другой его пассажир, Н.Гасангулиев и 2 его пассажира, а также Э.Гасымов и 1 его пассажир госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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На территории Абшеронского района минувшей ночью произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на дороге Новханы-Бинагади столкнулись 2 автомобиля Mercedes и «ВАЗ-2106».

В результате аварии погибли 2 ребенка – 6-летняя Гюльчохра Сеидова и 2-месячный Мехрам Сеидов. Еще 5 человек – Мехман Сеидов 1980 г.р., Кенуль Сеидова 1988 г.р., Ляман Махмудзаде 1992 г.р., Ламия Махмудзаде 1992 г.р. и Мехдихан Векилов 1978 г.р. госпитализированы с различными травмами.

По словам очевидцев ДТП, авария произошла по вине одного из водителей Mercedes. По утверждениям свидетелей, управляемый нетрезвым водителем автомобиль выехал на встречную полосу, чем и создал аварийную ситуацию.

Водитель задержан. Выясняются обстоятельства происшествия.

A.M.