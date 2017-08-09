Иран в отношениях с США пытается сделать хорошую мину при плохой игре

2017-08-09 12:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Накануне министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф на встрече с членами Комиссии по вопросам национальной безопасности и внешней политики Меджлиса, среди прочего, заявил, что деэскалация напряженности с США относится к приоритетам его ведомства.

"Мы хотим мира между странами, а не напряжённости", - подчеркнул Зариф, добавив, что МИД намерен защищать интересы Ирана, закреплённые в СВПД.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл ядерную сделку с Ираном худшей сделкой за всю историю. Недавно он предупредил, что может отказаться от подтверждения соблюдения Ираном СВПД в октябре из-за ракетной программы ИРИ. В среду 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. Законопроект поддержан представителями Конгресса США и был принят подавляющим числом голосов. Законопроект о новых санкциях в отношении 3 стран: России, Ирана и КНДР одобрен 27 июля Сенатом США.



В Иране прокомментировали новый пакет санкций, назвав его нарушением условий СВПД.

На фоне довольно резких заявлений остальных представителей иранской политической элиты, достаточно примирительный тон заявления Зарифа, говорит о том, что Иран действительно пытается потянуть время и сделать хорошую мину при плохой игре, давая Вашингтону шанс отыграть назад и прекратить жесткую линию поведения в отношении Тегерана.

Зариф также отметил, что американцы не могут помешать Ирану воспользоваться Совместным всеобъемлющим планом действий, достигнутым между Ираном и "Большой Шестеркой" мировых посредников.

То есть, глава внешнеполитического ведомства Ирана четко обозначил позицию Европы, которая в корне не совпадает с непримиримым курсом Вашингтона в отношении ядерной сделки с Ираном, намекая, что и без США Иран извлечет выгоду из сделки.

Еще одним меседжем в речи Зарифа, стало заявление о том, что Иран не собирается выходить из сделки сам, на что видимо, рассчитывал Белый дом.

По словам Зарифа, американцы сами должны оплачивать расходы на прекращение СВПД. Другими словами, Иран, не только не поддался на провокации Вашингтона и не стал выходить из сделки, но наоборот, намекнул, что ожидает, что Вашингтон сам это сделает и таким образом станет той стороной, которая нарушит выстраданный Западом мир с Ираном. Таким образов, вся ответственность за новый виток напряженности ляжет именно на плечи администрации Трампа, а не на Тегеран, на что рассчитывали США.

(Автор: Эльмира Таривердиева)