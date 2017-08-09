США должны срочно рассмотреть возможность введения экономических санкций против Армении – эксперт

2017-08-09 13:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Совершенное 7 августа нападение ВС Армении на мирное население Азербайджана в Товузском районе, должно быть активно осуждено институтами Европейского Союза, правительствами европейских стран и ОБСЕ, сказал Trend в среду эксперт по международным отношениям Университета Маркетт (США) Питер Тейс.

«Госсекретарь США и секретарь Департамента казначейства страны должны срочно созвать заседание для рассмотрения возможности введения экономических санкций против Армении. Мировое сообщество хранит молчание в отношении преступлений против человечества, совершаемых правительством Армении и его коррумпированными вооруженными силами. Это отношение еще раз демонстрирует безнаказанность Еревана и, безусловно, поощряет продолжение этих ужасающих преступлений против человечества, в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц Азербайджана», - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что азербайджанские дети, пострадавшие в результате этих атак невинные жертвы жестокого режима Сержа Саргсяна, который представляет угрозу для Кавказского региона, Европейского Союза и экономического прогресса в Западной Азии.

Тейс напомнил, что в результате атаки ВС Армении в апреле прошлого года были убиты шесть мирных жителей Азербайджана, в том числе дети.

4 июля в результате криминальных, беспощадных действий ВС Армении были убиты жители села Алханлы в Физулинском районе Азербайджана - 51-летняя Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева, а также тяжело ранена Сарвиназ Гулиева, добавил эксперт.

«Мировое сообщество закрыло глаза на эти события. Но я надеюсь что, после атаки совершенной ВС Армении 7 августа, в результате которой был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамиль Юсибов, Вашингтон, Брюссель, Буэнос-Айрес, Берлин, Бразилиа, Пекин и многие другие страны цивилизованного мира решительно осудят ужасные, отвратительные действия президента Сержа Саргсяна и его сообщников против ни в чем не повинных гражданских лиц Азербайджана», - сказал эксперт.

Тейс отметил, что мировые институты должны осудить насильственные действия Армении в отношении гражданского населения Азербайджана, и обязаны ввести политические и экономические санкции против Еревана, до тех пор, пока Армения не выведет свои войска из суверенной территории Азербайджана.

Нагорный Карабах и семь прилегающих районов являются суверенной территорией и неотъемлемой частью Азербайджана, добавил эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)