В Баку мать и ребенок умерли во время родов – ОБНОВЛЕНО

2017-08-09 13:08 | www.oxu.az | 4

Родовспомогательная комиссия министерства здравоохранения расследует причины смерти матери и ребенка в Городской клинической больнице №3.

Как передает Oxu.Az, председатель комиссии Севиндж Мамедова заявила АПА, что не стоявшая на учете Зейнаб Алигулова 1986 г.р. поступила в больницу в тяжелом состоянии.

По ее словам, плод матери, находившейся на 32 неделе беременности, был уже мертв:

«Несмотря на усилия врачей, мать и ребенка спасти не удалось. Для установления причин смерти тела матери и ребенка отправлены на экспертизу».

12:02

В Баку во время родов умерли мать и ребенок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в родильном отделении Городской клинической больницы №3. Жительница Баку, Зейнаб Алигулова 1986 г.р. вместе с ребенком умерла во время родов.

По факту ведется расследование.

Э.А.

