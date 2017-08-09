В этом месте девочки становятся мальчиками без хирургического вмешательства – ФОТО

2017-08-09 13:16 | www.oxu.az | 5

В Доминиканской республике, в местности Салинас, где добывают соль, в небольшой деревушке можно наблюдать уникальное явление: дети, родившиеся здесь девочками, через несколько лет постепенно превращаются в мальчиков, причем безо всякого вмешательства медицины, сообщает Oxu.Az со ссылкой на fishki.net.

Журналисты BBC2 сняли фильм об изолированной от мира деревне Салинас в Доминиканской республике, где из-за редкого генетического дефекта одна из 90 девочек к пубертатному периоду становится мальчиком, обзаведясь полным набором мужских половых признаков, включая пенис и яички. Это превращение полностью завершается примерно к 12 годам. Такой псевдогермародитизм здесь настолько обыденное явление, что для таких детей существует специальный термин. Их называют «гуэведосес», что в дословном переводе означает «пенис в 12 лет».

Это Джонни. Он родился девочкой, и родители воспитывали его как девочку. Сейчас ему 24 года, и он полностью сформировавшийся мужчина. Джонни - один из «гуэведосес». Процесс родился дома, а не в госпитале, и родители не знали, какого я пола. Когда я пошел в школу, я ходил в юбке. Но мне никогда не нравилось одеваться как девчонке. Когда мне покупали девчачьи игрушки, я никогда в них не играл. Мне нравилось играть только с мальчишками».

Причиной странных изменений является необычный генетический дефект местных жителей. Генетическое расстройство приводит к отсутствию в организме женщин энзима, ответственного за выработку мужских половых гормонов. В результате в матке беременной женщины не вырабатывается мужской гормон дигидротестостерон. У детей обоего пола, пораженных этим недугом, имеется пара внутренних желез-гонад и небольшая шишка-туберкул между ног. Примерно в 7-8 лет у детей, родившихся с Y-хромосомой, туберкул между ног у мальчиков превращается в пенис (а у девочек становится клитором).

У мальчиков, родившихся с генетическим дефектом, в организме отсутствует энзим 5--α-редуктаза, который дает «команду» на выработку гормонов. Из-за этого они рождаются девочками - по крайней мере, внешне. При рождении их тестикулы полностью втянуты внутрь организма, а складки между ног очень напоминают вагину.

Но после начала выработки собственных гормонов все меняется, и к 12 годам ребенок полностью меняет пол.

И.Ф.