У Анны Седоковой на сцене лопнуло платье – ВИДЕО

2017-08-09 13:40 | www.oxu.az | 3

Во время выступления в Казани у экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой буквально «лопнул» замок на платье. Если бы не вовремя подоспевший помощник, певица, вероятно, лишилась бы элегантного наряда прямо перед многочисленной публикой.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Соответствующее видео выложили в соцсети фанаты певицы.

На кадрах видно, как 34-летняя исполнительница, не растерявшись, продолжает петь, придерживая соскальзывающий наряд. В это время один из ее работников передает Седоковой галстук, которым она виртуозно опоясывается и продолжает выступление.

Собственно, опубликовав «двоякое» видео в соцсети, поклонники пояснили, что «их звезда» как истинный профессионал «даже глазом не моргнула», попав в неудобную ситуацию.

A.C.

