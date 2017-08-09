В этом году 70 азербайджанцев совершающих хадж, заплатят дополнительно 535 долларов

2017-08-09 13:48 | www.oxu.az | 6

Лицам, которые в этом году совершат повторный Хадж из Азербайджана, придется дополнительно заплатить 535 долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

По решению правительства Саудовской Аравии, лицам, совершившим Хадж в 2014, 2015 и 2016 годах, при желании совершить повторное паломничество в этом году, придется выплатить налог в размере 535 долларов.

Данный налог требует правительство Саудовской Аравии.

Как отметили в УМК, в текущем году пока число желающих совершить повторный Хадж составляет 70 человек. Рост их числа также не исключается.

В 2017 году из Азербайджана в Хадж отправится 900 человек. Стоимость поездки установлена в размере 3850 долларов.

Отметим, что в этом году первая группа верующих отправится в Хадж 24 августа.

A.M.