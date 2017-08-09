Какую выгоду исламское финансирование может принести Азербайджану?

2017-08-09 13:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Исламское финансирование все еще является молодой отраслью в Азербайджане, хотя преимущественно мусульманское население страны свидетельствует о том, что исламские продукты и услуги имеют огромный потенциальный спрос.

Тем не менее, в Азербайджане прилагаются усилия для продвижения исламского финансирования. На сегодняшний день несколько банков в стране предлагают узкий ассортимент услуг, основанных на законах шариата (исламского права), которые предполагают запрет на использование риба (процентов) и проведение чисто денежных спекуляций. Несмотря на достигнутый прогресс, главным препятствием, ограничивающим сколько-нибудь заметное распространение исламского финансирования в стране, является отсутствие всеобъемлющей законодательной базы, которая будет признавать и защищать исламское финансирование и его виды деятельности в качестве юридически приемлемой практики.

Таким образом, для властей Азербайджана важно разработать соответствующую эффективно работающую законодательную базу, которая будет специально приспособлена для осуществления мониторинга, управления и надзора за системой исламских банковских и исламских небанковских финансовых институтов (НБФИ). Это не только создаст благоприятную среду, которая включает и способствует развитию индустрии исламского финансирования безопасным и надежным образом, но также укрепит устойчивость и конкурентоспособность исламских финансовых институтов как бизнеса, с точки зрения его вклада в общество и экономику.

Как исламское финансирование может принести выгоды Азербайджану

Прошло почти десять лет с того момента, как разразился глобальный финансовый кризис. Несмотря на вызванные им трудности, значительный прогресс достигнут на пути формирования видения более сильного посткризисного мира. В целом, несмотря на необходимость соблюдать тонкий баланс между обеспечением финансовой стабильности и потенциальным ростом затрат на финансовое посредничество, с помощью глобальных финансовых реформ был предпринят ряд мер для создания более устойчивых финансовых систем. Вместе с этими мерами по укреплению финансовой стабильности роль финансов также была пересмотрена с целью усилить их положительное влияние. В связи с этим, исламское финансирование, как этичная форма финансирования, в которой упор делается на прозрачность и справедливость, может принести огромную пользу.

Более тесная связь между реальной экономической и финансовой деятельностью

Исламское финансирование формирует более тесную связь между реальной экономической деятельностью, которая создает дополнительную стоимость, и финансовой деятельностью, которая стимулирует экономическую деятельность.

В то время как традиционное посредничество, в основном, является долговым и предусматривает передачу риска, исламское посредничество, в отличие от этого, основано на обеспечении активами и предусматривает разделение рисков. Такие характеристики означают, что исламское финансирование обслуживает реальную экономику, то есть, финансирование предоставляется только для осуществления таких видов деятельности в реальном секторе, которые имеют экономическую выгоду, создавая, таким образом, тесную связь между экономическими операциями и производственными потоками. Это обеспечивает устойчивость к потрясениям и делает их в меньшей степени подверженными кризисам. В результате, исламское финансирование в значительной мере содействует устойчивому экономическому развитию и всеобъемлющему экономическому росту.

Исламское финансирование как альтернативный механизм финансирования

Альтернативные источники финансирования требуются для финансирования дорогостоящих проектов, необходимых для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики Азербайджана. Например, сукук (или исламские облигации) может стать жизнеспособной альтернативой традиционному долговому финансированию для крупных инфраструктурных и энергетических проектов.

Поскольку исламское финансирование требует четкой связи с реальной экономической деятельностью, а экономические операции должны относиться к материальному идентифицируемому активу, исламские облигации очень подходят для финансирования инфраструктурных проектов. Кроме сукук, правительства разных стран по всему миру используют целый диапазон разнообразных инструментов, соответствующих законам шариата, для финансирования проектов и мобилизации ресурсов для инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, образования, водоснабжения и других секторов экономики. Эти инструменты могут обеспечить потребности правительства Азербайджана и частного сектора страны в финансировании мегапроектов, а также операций на микроуровне.

Исламское финансирование может привлечь в Азербайджан инвесторов из стран-членов Совета по сотрудничеству стран Персидского залива и из стран Азии

Развивая законодательную базу, которая поддерживает исламское финансирование, Азербайджан может создать новые возможности путем привлечения инвесторов из традиционных юрисдикций исламского финансирования в странах Совета по сотрудничеству стран Персидского залива и стран Азии, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиционные портфели. В этой связи финансовые инструменты, соответствующие законам шариата, могут играть важную роль в укреплении торговых и трансграничных инвестиционных связей с этими ключевыми рынками, учитывая значительное распространение исламского финансирования в данном регионе.

Двигаясь вперед, важно отметить, что Азербайджан по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами в укреплении исламского финансирования в стране, такими как отсутствие информированности общественности и недостаточное количество талантливых сотрудников в области исламского финансирования. Однако соответствующее нормативно-правовое регулирование остается ключевым вопросом для развития исламского финансирования. Огромное количество возможностей, которое обеспечит преуспевающий сектор исламского финансирования, должно послужить стимулом для того, чтобы правительство Азербайджана сконцентрировало усилия на создании благоприятной среды и обеспечило для исламского финансирования равные возможности с традиционным финансированием.

Кроме того, чтобы обеспечить более широкое признание исламского финансирования в Азербайджане, его можно классифицировать как «финансирование, обеспеченное активами» или «долевое финансирование», как это имеет место в таких странах, как Турция.

Нур Ана Абдель Гани, старший аналитик-исследователь Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) специально для Trend