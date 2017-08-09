Арестован старший следователь Бакинской городской прокуратуры - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-08-09 14:32 | www.apa.az | 3

Арестован следователь Бакинской городской прокуратуры.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, в отношении старшего следователя Следственного управления Бакинской городской прокуратуры Мушвига Аббасова Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 178 (мошенничество).

М.Аббасов привлечен по упомянутым статьям в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов в беседе с АПА подтвердил факт.