Новшество в Украине: Будет доступна онлайн-регистрация браков

2017-08-09 13:54 | www.oxu.az | 3

В Украине до конца года появится сервис, позволяющий зарегистрировать ребенка и брак через интернет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Внедрение электронных услуг – один из приоритетов правительства, поэтому Государственное агентство по вопросам электронного управления плодотворно работает в этом направлении. До конца года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрацию ребенка и брака онлайн», - отметил Гройсман.

По его словам, популяризация электронных услуг способствует обеспечению украинцев надежными средствами электронной идентификации.

«Пока что в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять его», - добавил премьер.

Также он уточнил, что осенью 2017 года начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а до конца года в Украине заработает MobileID (ЭЦП на SIM-карте).

По словам главы правительства, пока в Украине наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по открытию ФЛП.

«Убежден, предприниматели, которые создают рабочие места и обогащают экономику, должны получать от государства максимум помощи и уважения. Они не должны бегать, чтобы собирать различные справки, стоять в очередях, терять время, сталкиваться со злоупотреблениями со стороны чиновников. Бегать должны данные, а не граждане», - резюмировал Гройсман.

В Одессе зарегистрировали ночное бракосочетание, которое стало первым подобным в Украине.

A.M.