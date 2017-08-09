Бодрум – в объятиях турецкой Ривьеры: Часть 2 – ФОТО

2017-08-09 14:00 | www.oxu.az | 3

Бодрум – наследник древнего Галикарнаса, ныне самый престижный курорт Турции, наделен всем необходимым, чтобы сделать ваш отдых незабываемым. Его бесчисленные белоснежные пляжи, окруженные хвойными и маслиновыми рощами, древние архитектурные шедевры и колоритные традиционные рынки подарят новые впечатления самым искушенным путешественникам. Любители активного времяпрепровождения оценят широкий выбор водных развлечений и бурную ночную жизнь курорта, а поклонники размеренного отдыха будут в восторге от неспешных прогулок по тенистым аллеям под шелест волн Эгейского моря. Мы настолько погрузились во всеобщую атмосферу благоденствия и безмятежной неги, что даже серьезное землетрясение, постигшее в те дни Бодрум, не смогло вывести нас из равновесия.

Однако, обо всем по порядку!

Искушение шиком

Оставаться в шикарном пятизвездочном отеле на престижном курорте – что может быть лучше? Только, если таких отелей – два! Вторая половина нашей поездки в Бодрум прошла под эгидой итальянской роскоши в новом отеле Il Riccio Beach House в уютной бухте в окружении лесистых холмов - Гёльтюрбюку.



Благодаря традиционной итальянской архитектуре, отель больше напоминает частную виллу, нежели гостиницу. Белоснежный дворцовый комплекс с рестораном высшего класса, зоной спа с фитнес-центром, открытым бассейном, пышным садом и пляжным клубом с причалом для яхт управляется компанией Mytha Hotel Anthology, у которой еще семь гостиниц в Испании, Италии, Хорватии и Турции.

Общая концепция Il Riccio Beach House - привнести толику итальянского стиля в пеструю мозаику космополитичного бытия Бодрума. И, похоже, создателям отеля это прекрасно удалось. Светлые постройки отельного комплекса, белая мебель, бело-голубая амальфитанская плитка в интерьерах прекрасно контрастируют с бездонной синевой сверкающего Эгейского моря, создавая гостям праздничное настроение. Все 10 люксовых номеров Il Riccio Beach House повторяют дизайном комнаты знаменитого Capri Palace в Италии, с их открытыми балконами, постельным бельем и полотенцами Capritouch и косметическими принадлежностями от Burberry. В Il Riccio Beach House даже действует бутик модного бренда Capritouch, где можно найти сандалии с крупной разноцветной бижутерией, сделанные на Капри и легкую летнюю одежду.

В отеле всего один ресторан, но зато какой – знаменитый Il Riccio, аналог существовавшего на Капри с конца 1950х– начала 1960х заведения, где любили проводить время итальянские и мировые звезды. В общей сложности этот ресторан был награжден 5-ю звездами Michelin. Фишкой бодрумского Il Riccio являются свежайшие морепродукты, приготовленные по эталонным итальянским рецептам, а обслуживание в нем полностью соответствует уровню качества, признанному на Капри. Здесь даже в точности воссоздана «комната искушений» с итальянскими десертами, которые каждый посетитель может пробовать без ограничений.

Насладившись гостеприимством Il Riccio, направляемся в Бодрум, чтобы больше узнать, чем живет этот живописный средиземноморский городок.

Амфитеатр Мавсола и ночные радости

Мы уже побывали на развалинах самой знаменитой достопримечательности Бодрума – Галикарнасского мавзолея. Теперь пришло время посетить другой древний памятник эпохи правления Мавсола Карийского (377-353 гг. до н. э.) – амфитеатр. Этот классический античный театр, вместимостью около 13 000 зрителей, расположен на возвышенности, откуда открывается непревзойденная панорама на город. Сам амфитеатр, помимо мест для зрителей и двухъярусной сцены, включает площадку для хора, чье выступление почти всегда сопровождало постановки того времени. Любопытно, что по сей день на стене за сценой можно видеть отверстия для крепления декораций. Но не всегда амфитеатр был лишь местом служения Мельпомене. В последующие годы, в эпоху господства римлян, эта площадка использовалась для проведения кровавых гладиаторских боев. Не так давно театр древнего Галикарнаса претерпел тщательную реставрацию. Этот прекрасный памятник античного искусства является одним из старейших театров в Анатолии и определенно заслуживает вашего внимания.

Как, впрочем, и западные городские ворота Гюмюшлюк – в древности карийского города Миндос, построенные во времена того же Мавсола в 364 году до н.э. и также недавно отреставрированные. Эти ворота были сценой для одного из величайших кровопролитных сражений во время осады Галикарнаса войсками Александра Македонского. Непобедимый полководец пытался пробить оборону карийцев при помощи деревянных передвижных башен и осадных катапульт, обращенных к воротам Миндоса, состоящих из четырех башен.

Тем хорош Бодрум, что погружение в историю здесь легко можно совместить с радостями современной жизни, которая кипит в городе сутки напролет. Клубы, кафе и рестораны работают до утра, подтверждая репутацию Бодрума, как второго, после Стамбула, центра ночной жизни страны. Прелесть бодрумских кафе в том, что многие из них расположены на берегу моря, радуя гостей великолепным видом освещенной прибрежной полосы или Бодрумской крепости.

Здесь даже есть отрезок улицы, именуемый Бар-стрит, идущий параллельно морю. Среди известных его заведений - Veli bar, наверное, самый старый бар в городе. Наиболее качественной дискотекой и оформлением славится заведение M&M Dancing. А бар Fasil Cafe Rasit, привлекает любителей аутентичной турецкой музыки и танцев живота. Ну и, конечно, невозможно обойти вниманием Halikarnas Disco - одну из самых красивых дискотек мира, работающую с 1979 года. Этот пионер ночной жизни Бодрума славится впечатляющим расположением, роскошной атмосферой, шоу мирового класса и первоклассным обслуживанием. Именно в Halikarnas выступают знаменитые ди-джеи и исполнители со всего мира, приезжающие в Бодрум.

Шопинг на дорожку

Покидая любой туристический город, хочется увести с собой частичку его атмосферы, что будет напоминать вам о славно проведенном отпуске. Архитектурный имидж Бодрума с его побеленными домами в сочетании с темно-синей окантовкой окон, украшенных розовыми и фиолетовыми бугенвиллеями - это ставший узнаваемым стиль города. Прогуливаясь по улицам, вы часто будете видеть магазины, предлагающие сувениры, картины и предметы домашнего обихода, оформленные в этой фирменной бодрумской палитре. Еще одним необычным символом Бодрума являются каменные ветряные мельницы, всегда открытые для свободного посещения. Эти аутентичные постройки XVIII века использовались по прямому назначению, - т.е. для помола муки, вплоть до второй половины прошлого века. Сегодня многие из них отреставрированы и в них размещаются рестораны или смотровые площадки. А различные миниатюрные ветряные мельницы предлагаются в качестве сувениров или предметов для украшения садовых участков и интерьеров.

Также Бодрум славится своими шикарными сандалиями. Широкий ассортимент этой удобной летней обуви для всех возрастов вы найдете в маленьких городских магазинах и мастерских, где их изготавливают вручную.

Для того, чтобы насладится еще большим ассортиментом традиционных товаров мы отправились на самый известный в Бодруме – Вторничный рынок, работающий круглый год и являющийся одной из самых больших достопримечательностей города. Здесь всегда людно, много как местных жителей, так и туристов, приходящих в полный восторг от ярких красок и аппетитных ароматов. Особенно рынок Вторников славится текстилем, отличающимся буйством узоров и цветов, на все вкусы и кошельки. Помимо тканей, здесь представлены традиционные ковры, килимы, кухонная посуда, одежда, пряности, сладости и многое другое.

Время в Бодруме пролетает быстро, и за одну поездку невозможно насладиться всеми его достопримечательностями. В этом курортном городе забываешь обо всем, поддаваясь общему настроению безмятежного отдыха и расслабления. Так получилось, что в период нашего пребывания в Бодруме, произошло ощутимое землетрясение амплитудой около 6 баллов, причем толчки продолжалась на протяжении нескольких дней. Конечно, это не могло нас не беспокоить. Однако удивительный порядок, отсутствие перебоев в движении транспорта, работе всех без исключения заведений и спокойствие местных жителей быстро вернули нам душевное равновесие. Похоже, что ничто неспособно поколебать гармонию и безмятежность, которыми пропитаны в Бодруме каждый камень, каждая песчинка, бывшие свидетелями невероятных витков истории и готовые поделиться своим спокойствием с многочисленными гостями.