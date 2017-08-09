Предполагаемая дочь Муслима Магомаева прошла ДНК-тест на программе Дмитрия Шепелева – ВИДЕО

2017-08-09 14:10 | www.oxu.az | 3

22-летняя Вероника Короткова утверждает, что она - дочь известного эстрадного певца, народного артиста СССР, легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Брат артиста Юрий сомневается в родстве с Вероникой - мужчина пришел в студию программы Дмитрия Шепелева «На самом деле», выходящей в эфир на Первом российском канале, чтобы защитить честь семьи и доказать, что в девушке не течет кровь Магомаевых.

Узнать правду в данной истории помог детектор лжи и ДНК-тест – и если полиграф подтвердил факт того, что мать В.Коротковой - Ирина Короткова - могла встречаться с легендарным певцом, то тест ДНК предполагаемой дочери великого артиста не подтвердил родство с М.Магомаевым.

Кадр из программы «На самом деле» - слева Ирина Короткова, справа Вероника Короткова.

Однако, несмотря на результаты ДНК-теста, И.Короткова заявила, что не верит данному документу, продолжая утверждать, что отец ее дочери - Муслим Магомаев.