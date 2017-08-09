Самый дешевый электромобиль – ФОТО

2017-08-09 14:30 | www.oxu.az | 6

Совместное китайско-американское предприятие SAIC-GM-Wuling, выпускающее машины под торговой маркой Baojun, выпустило на китайский рынок свой первый электромобиль — крошечный и очень дешёвый Baojun E100.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, предназначенный для жителей Китая E100 имеет колесную базу 1600 мм и насчитывает всего 1,670 мм в высоту. Радиус поворота – 3,7 метра.

Китайский электромобиль стоит намного меньше, чем мотоцикл, если учитывать государственные субсидии. Его базовая стоимость составляет порядка 5,3 тысяч долларов.

Под капотом авто установлен мотор мощностью 29 кВт (39 л.с., 110 Нм), позволяющий разогнаться до максимальной скорости 100 км/ч. Литиево-ионный аккумулятор обеспечивает запас хода до 155 км и полностью заряжается от бытовой розетки за 7,5 часа.

В арсенале машины значится АБС с электронным распределением тормозных усилий, электроусилитель руля, электронный стояночный тормоз, датчики парковки, крепление Isofix для детского сиденья и система оповещения пешеходов.

Внутри двухместного E100 есть 7-дюймовый сенсорный экран с беспроводной связью и климатическая установка с воздушным фильтром.

А.М.

