В Казахстане завершились Армейские международные игры

2017-08-09 14:22 | www.trend.az | 7

На 40-ой военной базе «Отар» состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр под руководством министра обороны РК генерал-полковника Сакена Жасузакова. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на оборонное ведомство.

«Армейские международные игры 2017 года подходят к своему завершению. Безусловно, они внесли свой особенный вклад в историю войск разных стран мира. Главное значение игр заключается в том, что благодаря им налаживается не только военное и военно-техническое сотрудничество, а рождается истинная дружба между военнослужащими и армиями. Уверен, что у всех участников соревнований имеется прочный потенциал для будущих побед. Каждый военнослужащий смог продемонстрировать свои профессиональные навыки и воинское мастерство. Поздравляю вас, достойных победителей игр с занятыми призовыми местами», - обратился к присутствующим генерал-полковник Сакен Жасузаков на церемонии закрытия игр.

Армейские международные игры - это грандиозное по масштабу и своему содержанию мероприятие, которое по праву приобрело высокий статус в международном военном сообществе. В рамках АрМИ-2017 с 1 по 9 августа на территории Казахстана проходили крупнейшие соревнования - «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и новый вид состязаний «Соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов». Необходимо отметить, что для проведения конкурсов на 40-ой военной базе «Отар» была подготовлена и оптимизирована вся необходимая инфраструктура: трассы протяженностью 2 км с препятствиями - для артиллеристов, маршрут с элементами тропы разведчика и рубежами для стрельбы из снайперской винтовки, пистолета, метания гранат - для снайперов, а территория полигона «Матыбулак» была специально оборудована для проведения конкурса «Соревнования расчетов БПЛА». Для участия в состязаниях в Казахстан прибыли порядка 400 военнослужащих из 18 стран мира.

По итогам конкурса «Снайперский рубеж» первое место заняла команда Вооруженных сил Казахстана, на втором месте - команда России и на третьем месте команда Беларуси. Лучшим снайпером конкурса стал младший сержант Бактораз Нурсултан. Лучшей снайперской парой стали младший сержант Максат Шиналиев и старший сержант Ерганат Кудабеков из Казахстана.

По итогам конкурса «Мастера артиллерийского огня» первое место у Казахстана, второе - у Беларуси, третье - у России. Лучшим механиком-водителем стал сержант Рустам Чиктаев из России, лучшим наводчиком-оператором ефрейтор Иван Швая из Белоруссии, лучшим командиром расчета младший сержант Эльшат Оруджов из Азербайджана, лучшим расчетом определен минометный расчет под руководством сержанта Мейрхана Абильдаева из Казахстана.

По итогам конкурса «Соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов» первое место занял Казахстан, второе - Россия и третье - Иран. Лучшим техником БПЛА стал майор Джафариан Хамид из Ирана, а лучшим оператором БПЛА стал старший лейтенант Владимир Заинчковский из России.

Под звуки фанфар ведущие пригласили команды на сцену, где было проведено чествование победителей. Призеры награждались кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. В заключении церемонии участникам Игр был представлен праздничный концерт.