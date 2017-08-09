Президент Туркменистана посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-08-09 14:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Азербайджан побывал в Центре Гейдара Алиева.

Президент Туркменистана был проинформирован о деятельности Центра, ставшего символом современного Баку.

Было отмечено, что работа Центра направлена на изучение и исследование политического наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, популяризацию на международной арене истории и культуры, национально-духовных ценностей Азербайджана, а также образцов мировой культуры в нашей стране.

Информация, собранная в Музее Гейдара Алиева в Центре, доводится до посетителей в интерактивной форме. Интересные факты о жизненном пути общенационального лидера представлены посредством фото- и видеоматериалов. Материалы, относящиеся к каждой теме, даются в звуковой форме как на азербайджанском, так и на английском языках. В Центре открылись выставки, охватывающие различные темы.

Высокий гость ознакомился с выставкой «Жемчужины Азербайджана». До внимания главы государства было доведено, что в экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием страны. Эта выставка привлекает внимание как интерактивное и современное средство для изучения истории и культуры Азербайджана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оставил запись в Книге почетных гостей Центра.

(Текст: Кямаля Сеидова)