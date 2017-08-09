Barzani: “Rusya ile Amerika Kürtleri gözardı etmez”

2017-08-09 14:46 | www.trend.az | 1

Mesud Barzani, yeni felaket ve savaşın yaşanmaması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumun düzenleneceğini belirterek, “25 Eylül'de yapılacak referandumun dönüş yok” ifadelerini kullandı.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani, “Rusya ile Amerika Kürtleri gözardı etmez” dedi.

Irak devletinin geçmiş yüz yıllık başarısız tecrübesini tekrar yaşamak istemediklerini belirten Başkan Barzani, referandum sonrası Bağdat'la diyalog sürecini başlatacaklarını ifade etti.

Hiçbir yerde kimseyle karşı karşıya gelmek istemediklerini dile getiren Barzani, “Kerkük'ü farklı etnik, mezhep ve dinleri bir araya getiren, birlikte yaşama örneği haline getirmek istiyoruz” şekilnde konuştu.