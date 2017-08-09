ENOC продолжает поставки нефти в Иран в обход санкций

2017-08-09 14:54 | www.apa.az | 4

Компании DragonOil и ENOC отгрузили очередную партию нефти в Иран. Как передает АПА-Экономикс, это уже второй рейс российского судна «ВФ Танкер-20» в иранский порт Нека для выгрузки туркменской нефти за текущий месяц.

Напомним, что в конце июля «ВФ Танкер-20» привез нефть компании DragonOil и встал на рейде порта Баку. Однако, после недельного ожидания, связанного с обнаружением не задекларированного груза на борту, в спешном порядке направился в сторону Ирана и выгрузился в терминале Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Судя по всему, данный маневр судна связан с тем, что грузовые и таможенные документы на нефть оформляются DragonOil и ENOC с указанием порта выгрузки груза Баку (Азербайджан), что предполагает дальнейший транзит в Европу, так как, скорее всего, разрешения от властей Туркменистана на поставки туркменской нефти в Иран получено не было.

Не исключается, что DragonOil вообще не сможет получить подобное разрешение в связи с серьезным охлаждением отношений между Туркменистаном и Ираном из-за спора по оплате за поставленный в Иран туркменский природный газ и намерениями иранской стороны подать иск против Туркменистана в международный арбитраж.

Кроме этого, подобные движения корабля, возможно, объясняются попытками DragonOil и ENOC скрыть истинное направление поставки груза – Иран и, таким образом, избежать попадания в список компаний, нарушающих американские санкции против Ирана.

В настоящий момент DragonOil и ENOC грузят третье судно – «ВФ Танкер-13» (принадлежит той же российской судоходной компании «ВФ Танкер»). Пойдет ли это судно снова на Иран, в обход американских санкций и таможенного регулирования Туркменистана, остается под вопросом.