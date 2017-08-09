Учителей в Татарстане заставили мыть деревья – ВИДЕО

2017-08-09 14:40 | www.oxu.az | 4

В интернете появилось видео, на котором женщина за кадром рассказывает, что учителей села Муслюмово (Республика Татарстан) заставляют мыть деревья.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Дождь,на кадрах несколько женщин действительно моют стволы деревьев, переговариваясь с оператором.

По данным Kazanfirst, учителей могли заставить мыть деревья в связи с с предстоящим проведением в городе большого республиканского педсовета. Секретарь из администрации Муслюмовского района подтвердил изданию, что в городе проходит педсовет, который стартовал 7 августа.

В свою очередь начальник управления образования Муслюмовского района Рафаэль Демидов заявил, что «никто никого не заставлял мыть деревья». «В данном районе положили асфальт, после чего с бордюра на деревья попал цементный раствор. Чтобы дерево не погибло, его почистили от цементного раствора, а видео сняли ради шутки», — сказал он.

И.Ф.